Toti: "L'impegno di ognuno di noi è fondamentale, 2021 anno della ripartenza"

GENOVA - Da Primocanale il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto gli auguri a tutta la Liguria e ai suoi cittadini: "Chiudiamo un anno difficile che come Primocanale avete raccontato su questa rete. Prima di tutto il pensiero si rivolge ai tanti che non ci sono più, è un grande dolore che ci porteremo dietro. Ma è stato anche un anno in cui la sanità e la società tutta è stata in grado di dare risposte di generosità, coraggio, efficacia ed efficienza, molto più che altrove. Nessun nostro cittadino è rimasto senza le cure di cui aveva bisognoso. Mai i nostri ospedali sono stati costretti a ricoverare in modo rocambolesco come abbiamo visto altrove. Apriamo un anno con una speranza all'orizzonte, quel vaccino che abbiamo iniziato a somministrare ai nostri cittadini più esposti come il personale medico oltre ai nostri nonni e genitori più a rischio. Avremmo ancora qualche settimana difficile ma con tanta voglia di ripartire".

Il governatore Toti ricorda anche una delle tappe fondamentali vissute in questo 2020. "E' stato anche un anno di grande soddisfazioni per la nostra regione, abbiamo inaugurato il ponte che ha riunito la città di Genova e il Ponente e il Levante della nostra Liguria. Non ci siamo fatti piegare da quella immane tragedia e in due anni abbiamo concluso una straordinaria opera pubblica che rimarrà come modello di efficacia, concordia, lavoro comune di tante persone che sono riuscite in questa opera di cui siamo orgogliosi. Speriamo che dal modello Genova possa imparare tutto il Paese. Speriamo che il 2021 sia l'anno della giustizia per dare finalmente riposo alle 43 vittime, speriamo arrivino presto le prime sentenze, abbiamo grande fiducia nella nostra magistratura".

Lo sguardo del governatore si proietta all'anno che inizia: "Con la campagna vaccinale potremmo iniziare a ricostruire il futuro a cui non abbiamo mai smesso di pensare e di elaborare per cambiare profondamente la nostra regione e far sì che almeno il dolore vissuto dal Covid possa esserci di scuola per non rivivere momenti cosi brutti e far ripartire l'economia. Abbiamo rinunciato a molto in questo anno, adesso dobbiamo ripagarci con il comune sforzo. Dobbiamo ricostruire un futuro ricco, forte e veloce. Partendo dalle infrastrutture con il piano Recovery che dovrà dare al porto di Genova una grande diga, e poi le strade, la ferrovia di Ponente, le autostrade per rendere la regione sempre più moderna. Dovremmo puntare sull'agroalimentare e rilanciare il turismo. L'impegno di ogni cittadino è indispensabile alla crescita comune di tutti noi. La nostra comunità è determinata. Un 2020 ricco di doloro, dobbiamo fare tesoro di tutto quello che è accaduto. Auguro di cuore a tutti un 2021 che sia di rinascita, di ripartenza, un nuovo inizio per la nostra regione e per il nostro Paese" conclude il presidente Toti.