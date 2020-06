Torna il Festival di Nervi con la direzione artistica del Teatro Carlo Felice

GENOVA - Torna anche quest'estate dal 17 luglio al 2 agosto il Festival Internazionale di Nervi, nonostante il periodo particolare post lockdown. La direzione artistica è stata affidata al Teatro Carlo Felice che ha messo a punto un programma fitto di eventi e ospiti: Mario Biondi, Beppe Gambetta, Roberto Vecchioni, Giovanni Allevi, il pianista internazionale Dado Moroni e il tenore Fabio Armiliato. Protagonista anche il balletto con tre prime assolute e un'anteprima nazionale. Spazio anche allo spettacolo e all'illusionismo con "Arturo racconta Brachetti" il più grande trasformista vivente che si svela al pubblico.

"Quest'anno il Festival di Nervi avrà un valore ancora più simbolico", ha commentato l'assessore di Regione Liguria alla cultura Ilaria Cavo. "Sarà un modo per i genovesi per rincontrarsi anche se nel rispetto del distanziamento sociale". Ed è soddisfatto il sovrintendente del Carlo Felice, Claudio Orazi: "Abbiamo fatto il possibile per far ripartire la cultura e in un luogo incantevole che si sposa con la musica e il teatro, un grazie a tutti coloro che hanno collaborato all'iniziativa".