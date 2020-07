Stop ferrovia dei Giovi, abbonati possono viaggiare sui treni della linea Genova-Alessandria-Torino

GENOVA - I possessori di abbonamenti mensili o annuali validi nel periodo nel periodo compreso tra il 25 luglio e il 9 settembre 2020 nella tratta tra Acqui Terme e Genova Brignole sarà concesso l’utilizzo dei treni della linea Genova-Alessandria-Torino nella tratta compresa tra Genova Brignole e Novi Ligure. Da oggi venerdì 24 luglio infatti a linea ferroviaria dei Giovi è chiusa al traffico di merci e passeggeri.

L'accordo è stato trovato tra Regione Liguria e Trenitalia in virtù della minore offerta. I viaggiatori interessati dovranno presentare il proprio abbonamento in una delle biglietterie della linea Genova-Acqui Terme o Novi Ligure dove verrà rilasciato l’apposito modulo da presentare insieme all’abbonamento durante i controlli. “Ci è sembrato doveroso prendere questo provvedimento per agevolare i pendolari durante il breve periodo di riduzione dei treni”, commenta l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.