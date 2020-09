Spezia, rinviato il debutto in A: si parte il 27 settembre al Manuzzi col Sassuolo

LA SPEZIA - Lo Spezia debutterà in campionato domenica 27 settembre, in "casa" al Manuzzi di Cesena, contro il Sassuolo di De Zerbi. Il primo incontro di campionato, al "Friuli" contro l'Udinese, originariamente previsto per il 20 settembre, è stato rinviato a mercoledì 30 settembre.

La Lega di Serie A ha infatti accolto la richiesta della società aquilotta di poter ritardare l'avvio della stagione, avendo terminata quella precedente più tardi delle altre squadre, per via dei playoff promozione con l'ultima gara il 20 agosto. Analogo diritto è stato riconosciuto ad Atalanta e Inter, impegnate rispettivamente in Champions e in Europa League.