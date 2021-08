Spezia in visita alla Lazio, Thiago Motta: "Concentrati sulla gara, non è tempo di parlare di Nzola"

LA SPEZIA - Lo Spezia di Thiago Motta si prepara alla seconda sfida in trasferta consecutiva, avversaria di turno la Lazio di Murizio Sarri ceh attende gli Aquilotti domani sera alle ore 18.30 allo stadio Olimpico di Roma. In conferenza stampa, mister Motta comincia parlando dell'esordio in campionato contro il Cagliari: “Contro il Cagliari mi aspettavo una buona prestazione per quanto fatto durante la settimana e non sarà diverso domani, dove abbiamo preparato bene la partita. È una partita nuova, diversa, contro una buona squadra ed entreremo in campo per fare una buona prestazione”.

Qualche parola spesa anche nei confronti del collega Maurizio Sarri, che affronterà per la prima seconda volta da allenatore: "Da Sarri si può imparare sempre, ha fatto una grande carriera e ha un futuro importante. Gli auguro il meglio. Sto imparando molto, il calcio non si ferma più, è in evoluzione continua e dobbiamo essere sempre attenti: ascoltare tanto e imparare".

Sul mercato: “Penso solo alla partita di domani, ho preparato questa squadra per giocare una partita importantissima fuori casa, contro una grande squadra del campionato. Avremo tempo di pensare ad altre cose, ora non è il momento di pensare al caso Nzola. Penso a chi ho in rosa per la partita di domani e che ho scelto per quanto visto in settimana. La concentrazione di tutti è sulla partita di domani”.