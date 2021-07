Spezia: idea Caceres, un uomo di esperienza per la difesa di mister Motta

LA SPEZIA - Riccardo Pecini cerca esperienza per lo Spezia di Thiago Motta e un nome che ha preso a circolare con forza è quello del 34enne difensore uruguaiano Martin Caceres, reduce dalla Coppa America vinta dall'Argentina in finale sul Brasile al Maracanà, con un gol di Angel Di Maria.

In Italia stabilmente dal 2009, a parte due brevi parentesi con Siviglia e Southampton, preso dal Barcellona e portato alla Juventus, Caceres ha giocato nella squadra bianconera per poi indossare le maglie di Verona, Lazio e - negli ultimi due campionati - Fiorentina. Giunto a fine contratto, il difensore sudamericano vorrebbe restare in Italia e ha avuto contatti con Torino e Cagliari, senza finora trovare intesa. Caceres potrebbe transigere anche su un ingaggio alla portata dello Spezia, pur di avere ancora spazio nel campionato italiano.

Ma Pecini non si ferma qui: in chiusura gli arrivi dall'Atalanta in prestito di Piccoli, Ebrima Colley e Kovalenko e a titolo definitivo di Reca per 2,5 milioni di euro.