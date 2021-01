Spezia, arriva Saponara: primo di sempre a giocare in tre squadre liguri in A

LA SPEZIA - Lo Spezia si è accordato con la Fiorentina per l'ingaggio di Riccardo Saponara. Il trequartista arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il 29enne centrocampista forlivese ha così a disposizione l'opportunità di entrare nella storia del calcio italiano, come primo giocatore di sempre ad aver militato in serie A con la maglia di tre diverse squadre della Liguria. Saponara, cresciuto nel vivaio dell'Empoli, rivelatosi con Milan e Fiorentina, ha infatti vestito le maglie della Sampdoria nella stagione 2018/19 e del Genoa nella stagione successiva, da settembre a gennaio prima di passare al Lecce. Non gli potrà riuscire l'impresa di segnare con tutt'e tre le maglie, perché nel Doria in 22 partite realizzò 2 gol, di cui quello storico al 98' all'Olimpico contro la Lazio per il definitivo 2-2, mentre la breve esperienza in rossoblù si chiuse senza reti e con il bilancio di appena 4 presenze.