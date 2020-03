Spese pazze in Liguria, reintegrato capogruppo FdI in Consiglio regionale

GENOVA - Il tribunale di Genova ha accolto il ricorso presentato da Matteo Rosso, ex capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Liguria, sull'inchiesta 'spese pazze' e lo ha reintegrato seduta stante come consigliere dell'assemblea. "Nel momento più buio della sanità ligure e nazionale l'unica cosa che mi conforta è quella di sapere che posso dare il mio contributo istituzionale e non solo come ho fatto anche in questi giorni da medico e privato cittadino", commenta Rosso in una nota.

"In questo momento il mio pensiero va ai medici, infermieri, oss e tutto il personale sanitario e amministrativo che da giorni in Liguria, come in Italia, è eroicamente al servizio dei cittadini. A loro va la mia piena riconoscenza e sarò sempre vicino a loro". Rosso a giugno 2019 era stato condannato a 3 anni, 2 mesi e 15 giorni e sospeso dall'attività politica istituzionale in base alla Legge Severino. Il suo rientro nell'assemblea, la cui attività è sospesa a causa dell'emergenza coronavirus, comporterà l'uscita dall'assemblea del consigliere Augusto Sartori, che era subentrato come capogruppo di FdI.