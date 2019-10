Serie C: vittoria per le ginnaste dell'Auxilium a Torino

GENOVA - A Mortara sabato si è svolta la prima delle tre prove del Campionato di Serie C per la Zona Tecnica 1 (Liguria, Piemonte e Val d’Aosta). A vincere nettamente la gara, con una prestazione quasi perfetta, è stata la PGS Auxilium che con punti 144,30 ipoteca la vittoria finale del Campionato che garantirà la promozione in Serie B per il prossimo anno. Le ginnaste protagoniste di questa brillante prestazione sono: Sofia Polizzi, Aurora Tuninetti, Maria Luce Malaspina, Giada D’Izzia e Irene Passalia, in prestito dalla Juventus Nova Melzo.

Grande soddisfazione per lo staff tecnico diretto da Stefania De Silva, coadiuvata da Viola Risso e Massimiliano Ascione. Al secondo posto un’altra compagine ligure, l’Andrea Doria, col punteggio di 134,95 e le ginnaste Sara Demartini, Lara Marcenaro, Maddalena Rodolfo Metalpa, Sara Nurra, Letizia Patrone e il prestito Leila Cortese (Pol. Maremola).

Le prossime prove saranno il 3 novembre a Torino e il 23 novembre a Mortara, per definire la classifica finale del Campionato.