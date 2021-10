Sanitari no Green Pass scendono in piazza: "Per noi lockdown? Veniteci a prendere"

GENOVA - "Dicono che tutti i non vaccinati andranno in lockdown, venitemi a prendere." Sono poco più di un centinaio le persone in piazza Corvetto che protestano contro il Green Pass. La manifestazione è stata organizzata dai sanitari sospesi per non essersi vaccinati, che in Liguria sono più di 350, sostenuti dai portuali di Genova e dall’associazione Libera Piazza. Sempre Libera Piazza domani organizzerà alle 15 la consueta manifestazione in piazza Matteotti, sempre contro Green Pass e Vaccini.

La protesta ha toccato diversi punti: si è passati dagli attacchi al governo, con cori contro Mario Draghi e accuse a Speranza, alla richiesta di ricevere più testimonianze dai sanitari, poiché "essendo già sospesi non rischiate nulla". Attaccati anche Zuckerberg e Bezos, fondatori rispettivamente di Facebook e Amazon: "Togliamoci dai social, basta comprare online. Senza di noi non hanno niente in mano. Non dobbiamo avere paura, devono averne loro."