Sampdoria: si lavora per le porte aperte al Garilli per l'amichevole col Piacenza

GENOVA - La Sampdoria giocherà al Garilli di Piacenza, contro la formazione locale, una delle amichevoli precampionato. L'appuntamento, scrive sportpiacenza.it, è previsto per il 9 settembre e le autorità locali stanno valutando la possibilità di giocare a porte parzialmente aperte.Molto dipenderà dalle decisioni di Questura e Prefettura, ma se dovesse arrivare l’ok allora Piacenza-Sampdoria potrebbe svolgersi davanti a un numero pur limitato di tifosi. La squadra blucerchiata non gioca una partita con il pubblico dallo scorso febbraio

La Sampdoria non affronta il Piacenza in campionato da quasi vent'anni, ma il legame tra la città emiliana e il mondo blucerchiato è rappresentato da Carlo Osti, che in maglia biancorossa ha giocato e a Piacenza ha messo radici.