Ristoranti, tutta la verità e le regole stasera alle 21 a Viaggio in Liguria

GENOVA - Come si ripartirà e con quali accorgimenti si potranno far rispettare le normative in ristoranti o trattorie già alle prese con una pesante crisi causa della prolungata chiusura? Sarà uno dei temi centrali della trasmissione Viaggio in Liguria tradizionalmente in onda al mercoledì sera su Primocanale e primocanale.it dalle 21.

Nel corso della puntata spazio anche ai temi dei balneari, alle vicende d'entroterra e alle difficoltà dei piccoli produttori. Non mancherà lo spazio per la ricerca al profumo di Liguria tra direttore generale di Iit è una giovane neuroscienziata emigrata da Campomorone a Metz. Il campione della serata? Oltre al cucinosofo, sarà lo sciatore Kristian Ghedina.