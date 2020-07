Revoca concessione ad Autostrade, a Roma il consiglio dei ministri

GENOVA - Potrebbe essere un giorno chiave per quanto riguarda la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. La questione verrà affrontata a Roma nel corso del consiglio dei ministri previsto in giornata.

L'obiettivo del premier Giuseppe Conte, dopo il cambio di passo registrato sul dossier Autostrade, è quello di arrivare alla revoca definitiva della concessione nei confronti della famiglia Benetton. Tuttavia oggi il consiglio potrebbe limitarsi a esprimere solo un orientamento di massima ma il voto è a rischio slittamento. Il presidente del Consiglio infatti sa che la questione in sede parlamentare è dibattuta e non vuole rischiare di mostrare fragilità per quanto riguarda la tenuta dell'esecutivo.

Il tema della revoca è entrato nell'agenda della politica italiana subito dopo la tragedia di ponte Motrandi con le 43 vittime causate dal crollo del 14 agosto 2018. Quasi due anni dopo ancora non è stata presa una decisione. Il presidente del Consiglio però ha fatto capire l'intenzione di arrivare a chiudere la partita. I Benetton "hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro: può bastare così. Porterò la questione della revoca in Consiglio dei ministri e decideremo collegialmente, ma non siamo disponibili a concedere ulteriori benefici" ha spiegato il premier.

E che si stia arrivando a una svolta lo si intuisce anche dalla Borsa con il titolo di Atlantia che nelle ultime 24 ore ha perso 1,68 miliardi di euro di capitalizzazione con un crollo dell'11% dei titoli.