Raccolta rifuti, il Tar rigetta il ricorso di Docks Lanterna a Imperia

IMPERIA - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha rigettato il ricorso presentato dalla Docks Lanterna contro il Comune di Imperia per l'annullamento della gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla De Vizia Transfer Spa. Il Tar ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di giudizio e delle spese generali.

“È una sentenza molto importante perché, da un alto, riconosce la correttezza del nostro operato e la bontà del grande lavoro svolto dall'Ufficio Ambiente e, dall'altro, ci permette di predisporre il nuovo servizio, con tutte le migliorie previste, in ottica estiva. I cittadini avranno una città più pulita e ancora più rispettosa dell'ambiente”, commenta il sindaco Claudio Scajola.