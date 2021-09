Processo Morandi, Regione Liguria: "Chi non crede alla volontà di costituirsi parte civile è in mala fede"

"Chiunque affermi che Regione Liguria non intende costituirsi parte civile è in mala fede. Non è escluso che Regione decida di costituirsi all’udienza preliminare ma l’obiettivo è quello di non dover rinunciare ad altre opzioni prima del tempo. Come già più volte spiegato e ribadito, infatti, i termini di costituzione di parte civile scadranno alla prima udienza dibattimentale del processo quindi, indicativamente, entro la prossima primavera." E' ciò che si legge in una nota stampa di Regione Liguria in merito alla nota diffusa dagli esponenti del Movimento Cinque Stelle sulla costituzione di parte civile nel processo sul crollo del Ponte Morandi.

"Il fatto di non procedere con la costituzione di parte civile all’inizio del procedimento, in fase di udienza preliminare", - si legge - "non comporterebbe in alcun modo la perdita di questa opportunità. Se, poi, uno o più imputati dovessero chiedere il rito abbreviato, Regione potrà valutare se costituirsi parte civile già in quel procedimento speciale."