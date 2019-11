Pioggia e temporali in Liguria, centro e levante in allerta arancione

GENOVA - E' terminata alle ore 8 di oggi venerdì 8 novembre l'allerta arancione sul centro e levante della Liguria compreso valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto. Fino alle 15 è subentrata allerta gialla. Ancora maltempo dunque protagonista sulla regione con pioggia, vento e mare mosso o agitato. Particolare attenzione in virtù delle abbondanti piogge che nelle ultime settimane hanno interessato la Liguria di fatto rendendo il terreno saturo e maggiormente soggetto a frane e smottamenti. Ma fortunatamente la notte trascorsa non ha portato grossi problemi, segnalati piccoli allagamenti in Val Polvcevera nell'area tra Bolzaneto e Rivarolo.

GLI AGGIORNAMENTI:

8.00 - Terminata l'allerta arancione sul Centro e Levante della Liguria, ora le medesime zone si trovano in allerta gialla

7.50 - Riaperta la galleria Pizzo tra arenzano e Genova lungo l'Aurelia. la comunicazione arriva direttamente dall'Anas che gestisce il tratto stradale che chiude in automatico con l'allerta arancione

7.30 - Chiuso a Genova il voltino di San Quirico a causa del fango e di una voragine che interessa la zona. Code e rallentamenti lungo la viabilità alternativa. Sul posto in arrivo i tecnici di Aster per risolvere la situazione e riaperire il voltino.

6.00 - Scuole tutte aperte a Genova oggi venerdì 8 novembre. La conferma arriva dal consigliere delegato alla protezione civile del Comune Sergio Gambino. "La situazione è tranquilla, siamo fiduciosi, non ci sono previsioni di precipitazioni abbondanti in arrivo. Abbiamo comunque il nostro personale attivo sul territorio pronto a intervenire in caso di necessità" spiega Gambino. Scuole aperte anche a Rapallo e in tutte le località del Tigullio.

5.50 - Celle temporalesche attive sull’imperiese e soprattutto lungo la riviera di levante, con precipitazioni generalmente deboli, che localmente assumono intensità finora al più moderate.Nell’ultima ora sono caduti 18.4 mm a Panesi, 18 a Cichero, 17.2 a Chiavari. Nelle ultime sei ore sono caduti 73 mm a Barbagelata, 57 a Cichero e a Santuario Monte Gazzo, sopra Sestri Ponente.

5.00 - Nella notte una pioggia intensa ha colpito soprattutto la città di Genova con piccoli allagamenti e concentrati nella zona di Bolzaneto e Rivarolo. Una piccola frana è stata segnalata in via Bartolomeo Parodi, allagamenti nella notte nella vicina via Carnia. Sul posto nel cuore della notte i vigili del fuoco. Fortunatamente la situazione non crea problemi alla viabilità nè alla sicurezza dei residenti. Nella tarda serata di giovedì la cumulata oraria massima è stata di 45.8 mm al Monte Gazzo, mentre a Bolzaneto sono caduti 29,6 mm in appena 15 minuti. Dalla mezzanotte massima cumulata oraria a Croce Orero con 24.6 mm. Nelle ultime dodici 12 ore: 85 mm a Barbagelata, 68 a Cichero, 63 a Torriglia e poi tutta una serie di stazioni intorno ai 60 mm: Monte Gazzo, Pegli, Bargagli.

00.00 - Un'intensa struttura temporalesca sta interessando il centro della regione con precipitazioni di intensità tra moderata e forte. Tali precipitazioni nelle ultime ore hanno dato luogo a cumulate puntualmente elevate sul Centro. Tuttavia i livelli idrometrici non hanno registrato innalzamenti significativi e attualmente sono ben al di sotto delle soglie di piene rive. Visto il permanere delle condizioni di instabilità e della natura temporalesca delle precipitazioni attese non si escludono locali allagamenti, repentini innalzamenti dei rii minori e possibili fenomeni di rigurgito della rete di drenaggio urbano. Si segnalano inoltre sul Levante venti da Sud-Est forti, localmente di burrasca, anche rafficati (massimi valori registrati a Fontana Fresca, zona B: 82 km/h di vento medio con raffiche intorno ai 110 km/h).

LE INFORMAZIONI:

SCUOLE APERTE E CHIUSE - A Savona, Vado e Bergeggi le scuole saranno aperte dalle 9. Scuole chiuse del tutto invece a Borzonasca e Mezzanego. Scuole aperte a Genova.

TRASPORTI AMT GENOVA - La metropolitana sarà in servizio sull’intera tratta Brin-Brignole; resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi; l’ascensore di Quezzi resterà chiuso fino a cessata allerta arancione; gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione.

LE PREVISIONI METEO ARPAL

VENERDI 8 NOVEMBRE - fino al primo mattino ancora alta probabilità di temporali forti e organizzati sul Ponente ed entroterra anche persistenti sul Centro-Levante e valli Scrivia, Trebbia e d’Aveto. Successivamente permangono condizioni di instabilità con possibili temporali forti o organizzati, in particolare sul Centro-Levante. Previste intensità di pioggia moderate con quantitativi significativi sul Centro e nell’entroterra regionale, elevati sul Levante. Venti forti da Sud-Ovest sul Ponente e dalla sera sul Levante con possibili raffiche fino a 50-60 km/h. Dal pomeriggio mare in aumento fino ad agitato lungo la costa da Portofino alla Toscana e localmente da Ventimiglia a Noli.

SABATO 9 NOVEMBRE - la formazione di un minimo depressionario sul Mar di Corsica determina nuove condizioni instabili con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che localmente potranno assumere intensità forte sul Levante.