Ottavo cadavere recuperato nel Mar Ligure, potrebbero arrivare da un cimitero francese

SANREMO - Un altro cadavere è stato recuperato in mare a Sanremo. E' l'ottavo da dopo l'ondata di maltempo che ha devastato le Alpi Marittime e che ha fatto morti e dispersi nella val Roja francese. Il corpo è stato trovato sulla spiaggia dei cani. E' un uomo, come tutti gli altri recuperati.

Sul posto sono intervenuti la guardia costiera con la polizia e i vigili del fuoco. Cinque cadaveri sono stati trovati nelle acque di Sanremo, due a Ventimiglia (uno in mare e uno nel fiume Roja), e uno a Santo Stefano al mare.

Tuttavia i cadaveri potrebbero non essre vittime causate in Francia dall'ultima omdata di maltempo ma potrebbero arrivare da un camposanto devastato dalla furia delle acque in territorio francese. L'ipotesi è stata fatta dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Ci sono varie ipotesi, di sicuro non sono persone provenienti dalle nostre Regioni, non ci sono scomparsi né in Liguria né in Piemonte. Anche i francesi non ci confermano la possibilità che siano cadaveri di loro connazionali, quindi stiamo ancora analizzando il caso, quei morti non sono registrati da nessuna parte".