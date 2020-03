Omaggio a Filippo Mantovani dal suo pupillo Juan Sebastian Veron

GENOVA - Anche Juan Sebastian Veron, pupillo di Filippo Mantovani che lo aveva scoperto giovanissimo in Argentina e portato alla Sampdoria, si unisce alla commozione del mondo blucerchiato e di tutto il calcio italiano per la prematura scomparsa dell'ex dirigente doriano.

"Profonda tristezza - scrive su Twitter Veron, uno dei più grandi centrocampisti del calcio contemporaneo con le maglie di Estudiantes, Boca, Sampdoria, Parma, Lazio, United, Inter e della nazionale albiceieste - per la scomparsa di una persona per me molto speciale, Filippo Mantovani. Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia, vi sarò sempre grato per avermi accolto in Italia con affetto e per avermi fatto sentire a casa. Un forte abbraccio. Juan Sebástian Verón"