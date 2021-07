Nuove open night vaccinali il 21, 22, 23 luglio: tutte le sedi e gli orari

GENOVA - Nuove date per le open night vaccinali in Liguria. Gli appuntamenti di questa settimana sono mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio dalle ore 19 alle ore 22 (in Asl2 dalle ore 20 alle ore 23).

Durante le tre serate sarà possibile effettuare senza prenotazione la prima dose del vaccino Pfizer o anticipare la seconda dose Pfizer se la prima è stata fatta almeno 21 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni), o di Moderna se la prima è stata fatta almeno 28 giorni prima (fino ad un massino di 42 giorni).

In Asl1 le vaccinazioni verranno effettuate (dalle ore 19 alle ore 22) mercoledì al Palafiori di Sanremo, giovedì al Palasalute di Imperia e venerdì a Pallavicini a Camporosso; in Asl2 si svolgeranno al Terminal Crociere di Savona (dalle ore 20 alle ore 23); in Asl3 (dalle ore 19 alle ore 22) all’Hub della Fiera del Mare; in Asl 4 (dalle ore 19 alle ore 22) all’ Auditorium San Francesco Chiavari; in Asl5 (dalle ore 19 alle ore 22) mercoledì al Fitram di La Spezia, giovedì a San Bartolomeo a Sarzana, venerdì a Levanto.