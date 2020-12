Natale senza spostamenti tra le regioni? La Liguria arriva a tavola

GENOVA - "Chi ama la Liguria la porta a tavola, anche a Natale". E' il tema scelto dalla Regione per la campagna di promozione delle sue eccellenze agroalimentari, anche durante le festività più sobrie a causa della pandemia da Covid. Realizzata grazie alla collaborazione con Agenzia in Liguria, la campagna partirà domenica 13 dicembre.

Sui canali tv nazionali sarà visibile un nuovo spot, sulle note di 'We wish you a merry Christmas', che porta lo spettatore a godere delle bellezze e dei panorami della Liguria in inverno: dalle Cinque Terre fino alle vette innevate, affacciate sempre su mare. Le immagini scorrono sui prodotti più esemplificativi del mangiare ligure: ci sono il pesto, l'olio, il vino servito su una tavola imbandita a tema natalizia, c'è ovviamente il pandolce genovese, il dessert che non può mancare sulle tavole nel periodo di festa.

La campagna è visibile anche sui social e sul sito Lamialiguria.it. "La Liguria è ricca di produzioni agricole ed enogastronomiche di assoluta rilevanza. Olio e vino, miele e prodotti zootecnici, muscoli e acciughe, fiori e piante aromatiche sono alcune delle nostre produzione di eccellenza, oltre all'enorme patrimonio di ricette tradizionali legate in modo inscindibile con i nostri borghi e le nostre vallate", commenta il vicepresidente e assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana. Ecco perché, aggiunge l'assessore al Turismo, Gianni Berrino, "rinnovo l'invito a vivere la Liguria col palato, consumando prodotti liguri originali opera del lavoro dei nostri operatori, in attesa che, una volta finalmente finita questa ormai insopportabile e maledetta pandemia, moltissimi turisti possano tornare a visitare assaporandola".

"Anche se da mesi siamo costantemente al lavoro per contenere la pandemia, con risultati che ci fanno ben sperare e numeri confortanti", ha spiegato il presidente della Regione, Giovanni Toti, "restiamo comunque concentrati non solo sul futuro, ma anche sul presente. Le festività natalizie, oltre all'aspetto spirituale, oltre alle tradizioni a cui non vogliamo in nessun modo rinunciare, sono importanti anche dal punto di vista economico". Toti sottolinea che "il divieto di spostamento tra regioni priva tanti turisti della possibilità di passare questi giorni in Liguria: per questo abbiamo voluto rilanciare, in chiave natalizia, il messaggio che già avevamo lanciato durante i mesi più duri della prima ondata".

"L'obiettivo è quello di valorizzare la nostra regione partendo proprio dai suoi prodotti, per far sì che tutti possano essere in Liguria almeno un po', anche a distanza, anche a casa propria, scegliendo le nostre eccellenze per i pranzi e le cene delle feste", aggiunge il presidente. "Mangiare ligure poi è anche e soprattutto un modo diretto e concreto per sostenere le nostre imprese agricole e le attività sul territorio in un momento così complesso per l'economia di tutto il Paese".