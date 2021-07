Nasce "Gli Storici", associazione che tutela bar e ristoranti con oltre 70 anni di attività

GENOVA - Nasce proprio a Genova un sindacato che tutela i locali storici di tutta Italia: bar, ristoranti con una lunga storia, in attività da oltre 70 anni, punti di riferimento importanti per il turismo ma poco tutelati. Si chiama "Gli storici" e a presiederlo è un genovese, Alessandro Cavo, già Presidente Fipe Confcommercio Liguria e titolare di uno di questi locali, la Pasticceria e Liquoreria Marescotti attiva dal 1780.

A oggi sono nove le imprese storiche nell'associazione, tutte legate a Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. "Da anni avevamo necessità di avere, come locali storici, un appoggio e per questo mi sono reso promotore della creazione di questa realtà in seno a Confcommercio", dichiara Cavo a Primocanale.

"I locali storici hanno funzione di tipo culturale e turistica importante per il Paese, sono piccoli angoli di cui siamo custodi senza dei quali il turismo sarebbe diverso. Abbiamo costi molto elevati e nessun tipo di tutela da parte dello stato: vogliamo continuare a fare la nostra parte in Italia, a maggior ragione nel momento della ripresa economica", conclude il presidente.