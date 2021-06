Muore il cane pompiere Canada, aveva lavorato al crollo del Ponte Morandi

SAVONA - A poco meno di un mese dalla morte di Lucky, è venuto a mancare anche Canada, uno dei cani del Nucleo Cinofili Liguria. Un 'pompiere a quattro zampe' molto amato dai suo colleghi e soprattutto dal suo conduttore, che lo definiva un cane con 'esperienza da vendere'.

Canada aveva partecipato a tantissimi interventi, sempre in prima linea dal 2010, aiutando a ritrovare e recuperare diverse persone da sotto le macerie, come nell'esplosione della palazzina di Arnasco a Savona nel 2016. Canada ha aiutato il corpo nazionale dei vigili del fuoco durante il crollo di Torre Piloti, nel terremoto di Amatrice e nel crollo del Ponti Morandi nel 2018.

"Canada non si è mai fatta da parte, quando c'era da andare saliva su quel mezzo rosso insieme a noi e andava dove c'era bisogno. Vogliamo dirti che siamo stati onorati di averti avuto come collega e ci stringiamo al dolore di questa perdita." Queste le parole dei vigili del fuoco in una nota.