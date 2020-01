Milan-Sampdoria, per la prima del 2020 blucerchiati in scena a San Siro

GENOVA - Sampdoria in campo per la prima dell'anno a San Siro contro il Milan di Ibrahimovic che parte però dalla panchina. I blucerchiati sono reduci dal ko in casa contro la Juventus arrivata prima della sosta invernale. Ranieri contro i rossoneri si affida al 4-4-2 con Audero tra i pali, un reparto difensivo composto da destra a sinistra da Bereszynski, Colley, Chabot e Murru. A centrocampo spazio a Ramirez sulla destra e Linetty a sinistra, al centro Vieira e Thorsby. In avanti la coppia Quagliarella e Gabbiadini.

- LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Massa di Imperia. Assistenti: Alassio di Imperia e Di Vuolo di Castellammare di Stabia. Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta. VAR: Pairetto di Nichelino. AVAR: Bindoni di Venezia.