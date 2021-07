Meteo Liguria, le previsioni di sabato 3 luglio

GENOVA - Ecco le previsioni per la giornata di oggi sulla Liguria in collaborazione con InMeteo. Situazione generale: alta pressione in leggero cedimento sul nord Italia, favorirà un aumento delle nubi nella giornata di Sabato e poi un deciso peggioramento nel corso di Domenica per l’arrivo di un fronte instabile atlantico.

LE PREVISIONI

Mattina: condizioni stabilità con cieli in genere poco o parzialmente nuvolosi.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento, compatta sui settori occidentali e centrali, ma senza fenomeni di rilievo.

Sera: ulteriore aumento delle nubi, con possibili rovesci o locali temporali nelle zone interne di imperiese e savonese.

Notte: nuvolosità alternata a locali schiarite, nubi più compatte sui settori costieri, ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature senza variazioni significative, con valori massimi diurni sui 25-27 gradi.

Ventilazione debole a regime di brezza, localmente moderata.

Mare ancora mosso nelle prime ore del giorno a Levante, a seguire poco mosso ovunque.

Per domenica 4 luglio, la tendenza è questa: veloce transito di rovesci e temporali nella prima parte del giorno. Miglioramento fra pomeriggio-sera con ampie schiarite. Temperature in lieve calo, ventilazione generalmente debole e mari poco mossi.