Meteo, le previsioni di oggi: temporali brevi e intensi, temperature nella media

GENOVA - Il meteo di oggi in Liguria: continua l'instabilità e sulla Liguria si alternano schiarite a brevi piovaschi. "L'umidità è molto alta", racconta Federico Grasso di Arpal. "Abbiamo vissuto la seconda notte tropicale dell'anno a Savona, ovvero con la temperatura che non scende sotto i venti gradi. Le minime della notte nel resto della regione sono state invece intorno ai 10 gradi".

Per i prossimi giorni le previsioni al momento parlano di una settimana 'ballerina': domani la giornata sarà più soleggiata, ma non mancheranno le piogge. I temporali mercoledì sono attesi nella parte centrale e nel pomeriggio, sono temporali da calore che portano l'umidità che si solleva e si scarica in corrispondenza dei rilievi.

I regimi temporaleschi saranno il motivo conduttore di questa settimana con tassi di umidità medio alti.