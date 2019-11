Mareggiata a Genova, onde sull'Aurelia a Nervi

GENOVA - La mareggiata attesa sulla Liguria è arrivata lungo le coste della regione e sta creando i primi problemi. Per ragioni di sicurezza l'Aurelia è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza della Galleria Sant'Anna in entrambe le direzioni a Sestri Levante.

Le onde alte sospinte dal vento di libeccio hanno causato l’allagamento della sede stradale. Il traffico al momento viene deviato nel tratto dei caselli di Sestri Levante e Lavagna sulla A12. Onde sospinte dall'infrangersi negli scogli anche a Genova Nervi dove in Murcarolo le onde hanno invaso a intermittenza il manto stradale. Al largo di Sanremo lo yacht Beatris ha iniziato a imbarcare acqua e ha dovuto eseguire un ormeggio di emergenza a Portosole a Sanremo, per non affondare (LEGGI QUI) .

A causa del vento si è sfiorata la tragedia a Imperia dove l'impalcatura del teatro Cavour è crollata. Nessun ferito, ma una passante ha avuto un malore per lo spavento. A causa del forte vento che sta colpendo la città, l'impalcatura che copre i ponteggi utilizzati per i lavori di ristrutturazione del teatro è crollata, arrivando fino ai palazzi di fronte (LEGGI QUI) .

Nicola Stasi capo sezione operativa della Capitaneria di porto fa il punto: "La mareggiata sta entrando un fase calante, abbiamo uomini negli uffici locali che effettuano sopralluoghi periodici. Unica cosa da segnalare il fatto che ci sono curiosi che si accalcano sulla costa e abbiamo suggerito così la chiusura di alcuni accessi ai vari sindaci".