Live: Sampdoria-Lazio al "Ferraris" 3-0

GENOVA - Sampdoria e Lazio in campo nell'anticipo delle ore 18 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova). Ranieri non rischia e inizialmente lascia in panchina i nuovi acquisti Keita e Adrien Silva.

Dopo una mezz'ora di schermaglie, al 32' passa la Sampdoria con Quagliarella di testa, su assist di Augello. Lo stesso Augello raddoppia con un sinistro da fuori area, dopo un'azione da corner. Il primo tempo si conclude con un doppio vantaggio complessivamente meritato dalla Sampdoria, che non rischia nulla e colpisce in due occasioni su azione da corner.

In avvio di ripresa Inzaghi sostituisce Anderson e Parolo con Fares e Marusic. Dopo 15' ecco Verre per Ramirez e Silva per Ekdal. Il tris arriva al 74' con Damsgaard, appena entrato, che in mischia trova il sette destro.

SAMPDORIA - LAZIO 3-0

RETI: 32' Quagliarella. 42'Augello, 74' Damsgaard.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero, Bereszinsky, Tonelli, Yoshida, Augello, Candreva (78' Leris), Thorsby, Ekdal (57' Silva), Jankto (68' Damsgaard), Ramirez (57' Verre), Quagliarella (79' Keita), all. Ranieri. A disposizione: Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Colley, Askildsen, La Gumina.

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo (46' Marusic), Milinkovic, Leiva (75' Cataldi), Luis Alberto, D. Anderson (46' Fares); Caicedo, Correa. All. S. Inzaghi. A disposizione: Reina, Alia, Armini, Vavro, Akpa Akpro, Muriqi, Moro, Novella, Czyz.

ARBITRO: Orsato di Schio. VAR: Massa.

NOTE: ammoniti Parolo, Caicedo, Ramirez, Thorsby.