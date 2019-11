Liguria, in 35 anni 3.723 casi di Aids: ora il test gratuito in ospedale

GENOVA - Un test gratuito, rivolto a tutte alle persone ricoverate in ospedale, tra i 18 e i 65 anni, che vengono sottoposte a prelievo ematico. E' una delle misure messe in campo da Alisa, l'azienda ligure sanitaria, in collaborazione con tutte le Asl e gli ospedali della Liguria, per individuare il maggior numero possibile di persone sieropositive.

Dal 1984, anno in cui si è verificato il primo caso di Aids in Liguria, le notifiche provenienti dalle strutture cliniche liguri sono state 3.723, di cui 3.310 casi riferibili a residenti liguri. I dati sono stati diffusi oggi al convegno regionale Anlaids, per fare il punto in vista della Giornata mondiale per la lotta contro le infezioni da Hiv, il prossimo primo dicembre. Nel 2018, sono stati notificati 99 casi di Hiv: 58 a Genova, 14 a Imperia, 11 a La Spezia, 8 a Savona e 8 fuori regione. Nel 2017, il totale era stato di 110 casi.

L'andamento dell'incidenza osservato nel corso degli anni tra i residenti liguri mostra una costante crescita sino al 1995, con un picco epidemico di 16,9 casi ogni 100mila abitanti, a cui ha fatto seguito una progressiva e netta riduzione fino ai 3,8 casi ogni 100mila abitanti nel 2000. Negli ultimi anni, invece, la media si è assestata attorno ai due casi ogni 100mila abitanti. A livello locale, la concentrazione maggiore si rileva a Genova, con 2,5 casi ogni 100mila abitanti.

Dall'inizio del millennio, in Liguria mediamente si sono presentati ai centri clinici due persone alla settimana a cui è stata diagnostica per la prima volta una positività Hiv. Le fasce d'età più interessate dal fenomeno risultano quelle 35-44 e 25-34 anni con valori, rispettivamente, del 32,3% e del 25,1%; seguono poi le classi 45-54 anni (21,0%) e gli over 55 (13,6%). Globalmente, tra i 25-54 anni, si sono verificate 1.574 segnalazioni, che rappresentano la maggior parte dei casi (78,4%).