Lavori in A10 tra Aeroporto e Pra', decisa la data: si parte il 16 agosto

GENOVA - Adesso c'è anche la data di inizio lavori. Dopo l'ultimo tavolo tecnico è stato deciso che il cantiere presente h24 nel tratto di A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra' inizierà il prossimo 16 agosto. La conferma arriva dall'assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone.

I lavori da effettuare all'interno delle gallerie del tratto comporteranno la chiusura di una corsia per senso di marcia con scambio di carreggiata in direzione Genova. L'ultimo tavolo che ha visto la partecipazione di Regione Liguria, Comune di Genova, ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile oltre ai rappresentanti di Autostrade per l'Italia.

Secondo le previsioni i lavori dovrebbero terminare il 25 agosto ma già per la data del 20 le parti si incontreranno per fare il punto della situazione. Dalla Regione è arrivata la richiesta di velocizzare quanto più possibile i lavori. L'incontro del 20 servirà per capire se è possibile anticipare la riapertura delle corsie chiuse.

La prima ipotesi prevedeva la chiusura totale della autostrada in direzione Savona dal 6 agosto con tutto il traffico dirottato obbligatoriamente sull'Aurelia, poi un primo incontro ha allontanato la possibilità portando alla chiusura parziale. Per Genova si annunciano 10 giorni di caos traffico con gli imbarchi ai traghetti, gli accessi al porto, la viabilità autostradale e quella ordinaria a rischio blocco.

"Adesso dobbiamo metterci a lavorare per gestire un'emergenza, perché andrà gestita come un'emergenza di protezione civile per l'autostrade e fuori dalla città per la viabilità cittadina e l'accesso al porto. Ci aspettiamo disagi impattanti nei giorni di lavoro . Si lavorerà la notte nella settimana che precede l'inizio del cantiere a partire dal 16 agosto" spiega l'assessore Giampedrone.