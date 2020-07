Juventus-Sampdoria, i bianconeri per lo scudetto ma Ranieri vuole rovinare la festa

GENOVA - La Juventus vuole festeggiare il suo nono campionato consecutivo. La Sampdoria ormai salva e senza preoccupazioni vuole rovinargli la festa già di per se in tono minore a causa delle misure anti contagio Covid che tengono lontani i tifosi dagli stadi.Calcio d'inizio alle 21.45. Arbitra Fourneau di Roma 1 mentre al Var c'è Banti.

La Juve di Sarri vuole dimenticare il ko subito in rimonta in Friuli contro l'Udinese ma con la testa in parte già all'obiettivo champions. Ranieri invece vuole lasciarsi alle spalle il derby e dare un piccolo dispiacere alla sua ex. Sono questi i temi principali della sfida dell'Allianz Stadium. In avanti per i blucerchiati spazio a Quagliarella e gabbiadini. Per la Juve c'è la coppia 'terribile' Cristiano Ronaldo e Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Bertolacci, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Arbitro: Fourneau di Roma 1, al Var: Banti di Livorno.