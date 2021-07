Jet Ski Therapy ad Albissola, una giornata sulle moto d'acqua per i bambini affetti da disabilità

GENOVA - Sport e disabilità si sono incontrati oggi ad Albissola Marina, allo stabilimento SoleLuna, per regalare emozioni e sorrisi ai bambini disabili. Una giornata di Jetski Therapy ideata dal 7 volte campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia a cui hanno partecipato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Cavo.

“E’ un evento importante a cui prendo parte sempre volentieri – ha spiegato il presidente Toti - perché unisce la solidarietà e le eccellenze sportive del territorio nella cornice delle nostre spiagge bellissime. L’estate è una stagione bella per la nostra regione, siamo ripartiti nonostante le molte difficoltà e siamo felici che oggi abbiano potuto farlo anche i bambini disabili in una giornata che per loro è stata ricca di emozioni”.

In mattina è salita sulla moto d’acqua anche l’assessore Ilaria Cavo: "Solo salendo sulla moto d'acqua con Fabio Incorvaia – ha dichiarato l'assessore Cavo - si può capire quanta emozione e quanta gioia riesca a donare ai bambini e ai ragazzini disabili con la sua Jet Ski Therapy. Oggi ad Albissola Marina ne sono arrivati oltre 200 da tutta la Liguria e non solo. Questa è una tappa importante dopo Savona e prima di Genova. E' un segnale di ripartenza e ci sono coppe per tutti coloro che hanno avuto la voglia e l'entusiasmo di salire a bordo: sono tutti campioni. Dirlo oggi, con l'Italia Campione d'Europa, e far alzare la coppa anche a loro è un grande segnale di inclusione, di una bella Italia, di una bella Liguria".