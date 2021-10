GENOVA - Un'ambulanza guasta ha provocato non pochi disagi a Genova in tarda mattinata sulla Sopraelevata. Il mezzo ha occupato una corsia, creando così una lunga coda in direzione del Ponente.

Caos autostrade, il sabato in coda in Liguria per colpa dei cantieri - DISAGI

C'è poi come sempre la delicata situazione autostradale che nel nodo genovese crea come sempre diversi disagi in tutte le direzioni, specie verso Milano sulla A7 e sulla A26.