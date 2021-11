Gli appuntamenti in Liguria di martedì 2 novembre

GENOVA - Gli appuntamenti di oggi in Liguria.

GENOVA - Via Fieschi 15 ore 10:00 Seduta del consiglio regionale.

GENOVA - Sala Trasparenza, ore 13 Presentazione campagna video "Coltiviamo la LIiguria" di Confagricoltura Liguria. Partecipano tra gli altri il governatore Toti, l'assessore ai Parchi e marketing territoriale Piana, l'assessore al Turismo Berrino, il presidente di Confagricoltura nazionale Giansanti e della Liguria De Michelis.

GENOVA - Sante Messe per la commemorazione dei defunti: ore 8.30 in San Lorenzo S. Messa; ore 10 al Cimitero di Staglieno Mons. Marco Tasca celebra la S. Messa per le Forze Armate; alle ore 15.30 al Cimitero di Staglieno Mons. Marco Tasca celebra la S. Messa con i parroci della Città; alle ore 18 in San Lorenzo S. Messa presieduta dall’Arcivescovo.