Genova, cane fugge in autostrada e muore ucciso da un'auto

CHIAVARI - Dalle 17 alle 19 di martedì ha vagato tra Rapallo e Chiavari in autostrada, proprio dove a causa dei cantieri c'è uno scambio di carreggiata.

Appariva e spariva fra le auto in coda, che facevano lo slalom per evitarlo mentre la polizia cercava in ogni modo di fermarlo e di metterlo in salvo. Ma dopo due ore di vagare non ce l'ha fatta e una automobile lo ha messo sotto. Era un cane di media taglia, bianco, qualche automobilista è riuscito anche a fotografarlo, ma agitato dai rumori e dalle luci non si è fermato. Fino al tragico scontro.

Il cane, con un microchip che ha fatto risalire a un proprietario di Caserta, viveva probabilmente in zona perché lo stesso uomo frequenta la Liguria per motivi sentimentali. Una storia purtroppo non a lieto fine che ha tenuto col fiato sospeso gli automobilisti di passaggio.