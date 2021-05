Genoa: tre punti per la salvezza, contro il Sassuolo partita da non sbagliare

GENOVA - Ci sono partite nell’arco di un campionato da non sbagliare assolutamente. Quella di oggi per il Genoa è una di queste. La corsa salvezza si è accesa nelle ultime giornate e ora i rossoblù devono fare quell’ultimo sforzo per chiudere la pratica. Alle 12.30 al Ferraris arriva il Sassuolo ancora in corsa per un posto in Europa. Ballardini festeggia le cento panchine in serie A e lo vorrebbe fare portandosi a casa tre punti pesantissimi. Servirà però un altro Genoa rispetto a quello visto a Roma contro la Lazio.

Assenti Biraschi, capitan Criscito e il lungodegente Pellegrini la difesa è da ricostruire. Con ogni probabilità sarà Goldaniga ad essere arretrato in difesa. Accanto a lui Radovanovic e Masiello. Centrocampo a cinque con Ghiglione e Zappacosta esterni tutto campo, Zajc, Badelj e Strootman in mezzo. In avanti la coppia Scamacca Destro con Pandev pronto a subentrare. Il Sassuolo dal canto suo cerca punti europei per inseguire la Roma nell’attesa di capire cosa accadrà alle ‘fuggiasche’ Juventus, Inter e Milan dopo il caso Super Lega che rischiano l’estromissione dalle competizioni internazionali.

Tra i neroverdi Caputo parte dalla panchina. Assenti Romagna infortunato e Marlon squalificato. Calcio d’inizio alle 12.30. Servono i tre punti, poi occhi su Benevento-Cagliari alle 15. Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, al Var Pairetto e in postazione avar Di Iorio.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Scamacca, Destro. Allenatore: Ballardini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi.