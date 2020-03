Genoa, Nicola col Parma prova a riaccendere i motori

GENOVA - Ora l'appuntamento per il Genoa è a sabato alle 15 al Ferrraris contro il Parma. In un campionato devastato dalle paure per il coronavirus la squadra di davide Nicola come altre procede a singhiozzo. Una sosta forzata quella contro il Milan che forse non ci voleva visto il trend positivo da oltre un mese a questa parte.

Ma la sfida contro il Parma sarà veramente un test importante per testare le possibilità di salvezza del Grifone che dopo il ko a testa alta con la Lazio deve riprendere a fare punti. Inutile girarci intorno, un successo potrebbe rilanciare completamente Criscito e compagni dando un senso alla risalita che ha portato vittoria e pareggi mezzo ad un calendario non facile. Allo stato attuale Nicola puo' contare su una rosa con poche defezioni. Lo stesso Ghiglione sta facendo passi avanti e fra un paio di settimana potrebbe tornare a disposizione.

Sturaro risultava un po' affaticato ma ha tutta la settimana per poter recuperare. In attacco Sanabria e Pinamonti sembrano i favoriti ma anche Pandev e Favilli possono rispondere presente. Da lunedì squadra al Signorini per riaccendere i motori.