Effetto Coronavirus, calo consumo e caldo: anche i mitilicoltori fanno i conti con la crisi

LA SPEZIA - Il calo dei consumi di pesce, la chiusura dei ristoranti per il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e le alte temperature primaverili potrebbero mettere a repentaglio quest'anno impepate e saute' di cozze, tra i prodotti piu' amati degli italiani. Le produzioni degli allevamenti, infatti, stanno raggiungendo velocemente la taglia commerciale, ma le vendite di pesce stentano a ripartire, essendo un prodotto che si mangia solitamente fuori casa e gli operatori temono il peggio. E questo praticamente negli impianti di mitilicoltura un po' di tutta Italia, Liguria in primis.

L'attività della Cooperativa Mitilicoltori Spezzini subisce la crisi e prova a riadattarsi alla situazione spostandosi sulla strada. "Stiamo programmando la settimana di consegne - spiega Federico Pinza -, c'è stata subito una buona richiesta. Lo facciamo per dare un servizio sapendo che non cambierà la realtà difficile di questo periodo. A marzo abbiamo una calo di fatturato del 35-40% e aprile sarà anche peggio. Se penso a cosa fu il periodo di Pasqua dello scorso anno... senza ristorazione e turismo penso che sarà facile perdere il 50% di volume d'affari". Non solo Liguria, dall'Emilia Romagna al Veneto, dalla Campania alla Puglia alla Sardegna, ma anche al Lazio. Un male, quello dei consumi ittici rallentati, che tocca anche altre specie di stagione, come le acciughe pescate con le lampare lungo le coste di Liguria, Toscana e Sicilia o le seppie catturate con le nasse. A soffrire sono proprio le produzioni stagionali tipiche di questo periodo primaverile che quest'anno potrebbero rimanere al palo, come sottolinea la Fedagripesca-Confcooperative all'Ansa.

Un settore forte, quello della mitilicoltura, dove l'Italia produce oltre 63 mila tonnellate di cozze all'anno, coprendo i due terzi della produzione comunitaria. Per cercaredi dare respiro al settore nella prima Commissione consiliare regionale la costituzione di un fondo di 1 milione di euro per aiutare le aziende dei comparti agricoltura e pesca. Il fondo è stato voluto dall’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, Stefano Mai.