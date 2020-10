Dpcm, allo studio in Liguria un piano di agevolazioni per i commercianti

GENOVA - "Cercheremo di mettere in campo tutte le risorse possibili a sostegno delle categorie colpite da questo nuovo mini-lockdown, quelle poche che la Regione può mettere". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha confermato l'impegno dopo una serie di incontri con gli assessori in pectore Gianni Berrino, Andrea Benveduti e Ilaria Cavo.

Toti assicura "la riqualificazione dei fondi europei Por-Fesr e Fse, rispettivamente sulle categorie del lavoro e dell'impresa: tutto quello che non è stato opzionato durante l'estate, verrà immediatamente messo a disposizione". Inoltre, il governatore annuncia di aver "dato mandato agli uffici del bilancio di prevedere un piano di agevolazioni fiscali, nei limiti delle molte spese che stiamo affrontando. E ho dato anche la mia disponibilità ad Anci a ristorare i Comuni che prevedano agevolazioni fiscali per le categorie più colpite, in attesa che il governo si muova con ben altri mezzi e disponibilità".