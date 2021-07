Covid in Liguria, trend confermato: aumentano i positivi, stabili gli ospedalizzati. Accelera la campagna vaccini

GENOVA - Il trend è confermato anche in Liguria: aumentano i positivi ma gli ospedalizzati restano pressochè invariati. L'ultimo bollettino diffuso dalla Regione con i dati dell'emergenza Covid in Liguria fotografa la situazione: 139 nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 3492 tamponi molecolari e 3869 test antigenici rapidi. Il tasso di positività che ieri era al 2,77% è sceso all'1,88% in linea con il dato della media nazionale che è 1,9%.

I positivi in Liguria sono 2208, 91 più di lunedì. Il totale da inizio pandemia, compreso guariti e deceduti è 104.790. I nuovi casi sono stati accertati 39 nell'Imperiese, 34 nello Spezzino, 21 nell'area di genova, 18 nel Tigullio, 17 nel Savonese, 10 in residenti fuori regione.

Il virus ha ripreso a circolare ma il dato al momento confortante è quello degli ospedalizzati che resta pressochè invariato. Sono 41, tre meno di ieri quelli ricoverati nelle strutture della Liguria. Tra questi restano 6 i malati in terapia intensiva, come nei giorni scorsi. Si registra un nuovo decesso, si tratta di una donna di 95 anni morta Genova. Il totale dei morti sale a 4360.

In isolamento domiciliare ci sono 917 persone, 48 più di lunedì, in sorveglianza attiva ce ne sono 888, erano 816. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 17169 dosi di vaccino. Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 688.435, il 45,6% della popolazione. I vaccini consegnati sono 1.801.702, quelli somministrati 1.656.780, il 92%.

"La variante delta - spiaga Andrea Orsi, docente di Igiene dell'Universitò di Genova - rappresenta più del 70-80% dei casi, per la maggior parte avvengono nei piu giovani che sono la parte di popolazione meno vaccinata. Continuiamo a verificare i casi per la maggior parte nei non vaccinati e nei soggetti di età piu bassa" spiega Orsi.

La campagna vaccinale prosegue nel frattempo. Open night di recupero alla Fiera di Genova dopo i problemi registrati nella giornata di lunedì che hanno rallentato le operazioni di vaccinazioni (LEGGI QUI) . Visto la situazione la decisione di rinviare di 24ore le vaccinazioni aperte senza prenotazione. Ma il programma di vaccini è fitto e nelle prossime serata previste altre open night per permettere a chi vuole di vaccinarsi senza prenotazione o di anticipare la seconda dose del vaccino.

"Dopo il successo di ieri ci aspettiamo un’altra importante risposta dei genovesi che hanno deciso di aderire alla campagna di vaccinazione, permettendoci di fare un altro passo avanti nella sconfitta del virus. Anche oggi, grazie alle vaccinazioni e nonostante un numero più alto di contagi (139 nelle ultime 24 ore), gli ospedalizzati sono diminuiti di 3 unità”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

Le Open Night della settimana sono:

ASL 1

Mercoledì Palafiori Sanremo (dalle 19 alle 22)

Giovedì Palasalute Imperia (dalle ore 20 alle ore 23)

ASL 2 (mercoledì e giovedì dalle ore 20 alle ore 23)

Terminal Crociere Savona

ASL 3 (mercoledì, venerdì)

Hub Fiera del Mare Genova (questa sera e venerdì dalle ore 19 alle ore 22)

Hub San Benigno (dalle ore 20 alle ore 24)

ASL 4 mercoledì, venerdì dalle ore 19 alle ore 22

Auditorium San Francesco Chiavari

ASL 5 mercoledì, venerdì dalle ore 19 alle ore 22

Mercoledì Fitram La Spezia

Venerdì San Bartolomeo Sarzana