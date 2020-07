Covid in Liguria, individuato nuovo cluster con contagi in un ristorante a Savona

GENOVA - Un nuovo cluster di Covid19 è stato individuato in un ristorante a Savona. Lo ha confermato il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive - ha detto -. Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica".

Secondo quanto appreso, una delle persone che si trovava nel ristorante in cui si sarebbe generato il nuovo cluster di Covid-19 è Matteo Aicardi, il centroboa della Pro Recco e della nazionale di pallanuoto, ricoverato il 15 luglio nell'ospedale di Albenga. E' un cluster "abbastanza numeroso. I pazienti stanno tutti bene, ma questo conferma che la circolazione del virus c'è ancora", ha detto Toti.

"L'addressing ha funzionato" e fino a questo momento "abbiamo effettuato oltre 100 tamponi. Proseguiamo, ricostruendo la catena di contatti per ciascun positivo". Lo ha detto il responsabile prevenzione di Alisa, prof. Filippo Ansaldi oggi pomeriggio durante il brieifing sull'andamento della pandemia in Liguria. I 18 Covid-positivi,ha detto Ansaldi sono "tutti liguri" e prevalentemente residenti nel Ponente ligure ma non è escluso che nella cerchia dei contatti "ci siano persone che vengono da fuori regione".

"Sono in costante contatto con il Direttore dell'ASL 2, dottor Paolo Cavagnaro, per monitorare l'evolversi della situazione. Abbiamo, inoltre, immediatamente allertato gli uffici dei servizi sociali per l'eventuale sostegno alle persone in quarantena e l'ufficio ambiente per la raccolta dei rifiuti speciali. Come nei mesi scorsi la collaborazione fra Istituzioni è massima al fine di tutelare la salute delle persone. Colgo l'occasione per ricordare ai Cittadini di continuare a porre in essere tutte le misure indicate dalle disposizioni ministeriali" ha dichiarato il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

LA SITUAZIONE IN LIGURIA - Due nuovi contagiati e una persona deceduta nelle ultime 24 in Liguria. È quanto emerge dal bollettino della Regione sull’emergenza coronavirus. I 18 positivi del cluster individuato a Savona verranno conteggiati con molta probabilità domani. Nel complesso ci sono 21 persone positive in meno (in totale 1.142) per effetto delle 22 guarigioni con doppio tampone negative e del decesso avvenuto oggi relativo a una donna di 87 anni ricoverata a Sanremo.

Sale a 1.565 il bilancio dei morti. I tamponi effettuati sono 1.509 nell’ultima giornata, 169.186 in totale. Ancora 484 le persone in sorveglianza attiva.

LA SITUAZIONE IN ITALIA - Sono 50 le persone ricoverate in tutta Italia in terapia intensiva per il Covid, di queste quasi la metà sono in Lombardia (22). E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 771, in lieve aumento rispetto a ieri (+21). I nuovi positivi sono 55 in Lombardia, 54 in Emilia Romagna, 55 in Veneto, 14 nel Lazio e 12 in Campania, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Sardegna, Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e Provincia autonoma di Trento che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva calano di 3 unità, da 53 a 50.