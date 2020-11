Covid in Liguria, 15 vittime registrate: calano gli ospedalizzati, 51 in meno

GENOVA - Sono 17.444 gli attuali positivi al Covid in Liguria (+190 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 792 nuovi casi a fronte di 6.187 tamponi. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 1.438 (-51 in 24 ore), nelle terapie intensive ci sono 119 persone (+1 in 24 ore).

Se aumenta leggermente il dato dei contagi giornalieri, diminuisce quello dei test molecolari effettuati. Dati che si riflettono nell'aumento della percentuale dei positivi, che sale dall'11,39% di mercoledì, al 12,8% di oggi. E cresce pure la percentuale di positivi sulle sole 2.098 persone testate per la prima volta: 37,75% contro 32,26% di mercoledì.

Sono in totale 792 i nuovi positvi rilevati. Di questi sono 470 i nuovi positivi nel territorio della Asl3; 6 in quello della Asl4 Chiavarese; 107 i nuovi casi nell'imperiese, 85 nel savonese, 124 nello spezzino.

Registrate 15 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 2.178 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 15.589 persone (+310 in 24 ore). In sorveglianza attiva 12.305 persone. Infine il dato dei guariti: nelle ultime 24 ore sono risultate negative al tampone 587 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 26.372.

I DATI IN ITALIA - Sono 36.176 i casi di Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, circa duemila in più rispetto a ieri, che portano il totale a 1.308.528. E' invece di 653 l'incremento delle vittime in un giorno, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 47.870. Cala ancora il rapporto positivi/tamponi in Italia che oggi si attesta al 14,4% con 250.186 tamponi processati, in aumento rispetto ai 234.834 di mercoledì, e 36.176 positivi.

Frena ancora l'aumento dei ricoveri nelle terapie intensive: secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 42 i nuovi pazienti, per un totale nelle rianimazioni che è arrivato a 3.712. In calo anche l'incremento dei ricoveri nei reparti ordinari: 106 in un giorno, per un totale di 33.610. Gli attualmente positivi sono complessivamente 761.671, con un aumento di 18.503 rispetto a ieri, mentre i dimessi e i guariti sono 489.987, con un incremento di 17.020. In isolamento domiciliare ci sono invece 724.349 italiani, 18.355 in più nelle ultime 24 ore.

A livello regionale è ancora la Lombardia a far segnare il maggior incremento, con 7.453 nuovi casi in un giorno. Seguono il Piemonte - con 5.349 casi in 24 frutto, dice la Regione, dei tamponi effettuati nei giorni scorsi nelle Rsa -, il Veneto (+3.753), la Campania (+3.334), il Lazio (+2.697), e l'Emilia Romagna (+2.160)