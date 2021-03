Covid: Asl 2 Savona, ampi limiti di sicurezza sui posti in ospedale

SAVONA - Nella Asl 2 savonese ci sono "ancora in ampi limiti di sicurezza dei posti letto ospedalieri sia di media intensità che di terapia intensiva. non abbiamo problemi a dare una risposta ai cittadini che in questi giorni dovessero aver bisogno del ricovero".

Lo ha sottolineato il direttore generale della Asl 2 Marco Damonte Prioli nel corso del punto stampa sull'epidemia covid con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Nella provincia, ha anche spiegato Prioli, la diffusione del virus ha un "andamento abbastanza diffuso, non tanto con presenza di cluster ma diffuso un po' in tutta la provincia".