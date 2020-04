Coronavirus, tamponi in macchina anche in Liguria: test per trovare i positivi asintomatici

GENOVA - La Liguria "farà i tamponi in auto per certificare i guariti dal virus". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti annunciando l'introduzione dei 'tamponi drive in'. Una misura già usata in altre regioni italiane come Veneto o nel Lazio dove a Roma i tamponi drive in sono già stati eseguiti.

Va dunque avanti in Liguria la lotta al Cornavirus il governatore che nelle ultime ore ha sottolineato l'importanza di continuare a stare a casa per non vanificare i risultatati fin qui ottenuti spiega ancora in tema di misure utili a evitare la diffusione del virus: "Entro 10 giorni la Regione Liguria farà 25 mila test sierologici per il coronavirus sul personale sanitario. Sono 2 mila quelli già fatti e al momento la percentuale degli operatori con gli anticorpi al virus è sotto il 3%". In particolare, sono previsti 20 mila test sierologici sugli ospiti e il personale delle case di riposo, 1000 già fatti e 2000 in programma domani. I test saranno ripetuti mensilmente e svolti anche su 2.400 donatori di sangue liguri a partire da gennaio scorso, "perché vogliamo capire se il virus è presente in Liguria da più tempo rispetto al cluster di Alassio, senza che ce ne accorgessimo", ipotizza Toti.

Tuttavia Matteo Bassetti, Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova pochi giorni fa ha espresso dubbi sulla utilità dei tamponi fatti su larga scala e ha commentato uno studio cinese che spiegava come il 37% dei tamponi nasali dà come esito un falso negativo (LEGGI QUI).