Coronavirus in Liguria, calano attuali positivi e ospedalizzati: una vittima in più

GENOVA - Sono 1.148 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, quattro in meno rispetto al bollettino di giovedì diffuso da Alisa e Regione Liguria secondo i dati del flusso ministeriale. In provincia di Savona i casi sono 139, alla Spezia sono 27, a Imperia 76 e a Genova 750. Sono 1567 le vittime da inizio emergenza. Rispetto all'ultimo bollettino si registra un decesso.

Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 19 (due in meno nelle ultime 24 ore), nessuno in terapia intensiva (uno in più). In isolamento domiciliare ci sono 181 persone (sei in più nelle ultime 24 ore). I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 7.499 (7 in più nelle ultime 24 ore). I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 189.022. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.555 tamponi. Da inizio emergenza i casi totali in Liguria sono 10.214.

IL CLUSTER DI SAVONA - Sono 74 i positivi correlati al cluster savonese: nessun caso nella giornata di oggi. In totale sono 61 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.