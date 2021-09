Coronavirus in Liguria, 134 i nuovi positivi, 77 ospedalizzati, un decesso a Sanremo

GENOVA - Sono 134 i nuovi positivi al Covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono emersi da 3.729 tamponi molecolari, a cui si sono aggiunti 4.132 tamponi antigenici rapidi. Gli ospedalizzati oggi sono 77 , di cui 8 in terapia intensiva, quattro in meno di ieri. I guariti sono 148. Un decesso nel genovese, un uomo di 72 anni all'ospedale di Sanremo

Per quanto riguarda i nuovi casi, a Imperia sono 24, in Asl2 a Savona sono 11, mentre a Genova sono 67, di cui 53 in Asl3 e 14 in Asl4. Alla Spezia sono 32 i nuovi casi, nessun caso di persone non riconducibili alla residenza ligure.

In isolamento domiciliare ci sono in totale 1.762 persone, 14 in meno di ieri, mentre sono 1.671 le persone in sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinate 7.031 persone. I vaccini consegnati sono 2.333.798, quelli somministrati 2.044.179 La percentuale di vaccini somministrati rispetto ai consegnati è dell'88%.