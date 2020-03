Coronavirus, Costa Crociere aumenta le donazioni: dispositivi medici anche alla Spezia

LA SPEZIA - Mascherine, camici e occhiali protettivi: sono questi i dispositivi medici donati da Costa Crociere al Comune della Spezia. Nella giornata di venerdì 27 marzo l’assessore alla protezione civile Luca Piaggi ha consegnato i presidi medici ai responsabili dell’ospedale civile S. Andrea. Nei giorni scorsi Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere, ha inviato una lettera al Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini per annunciargli di aver provveduto alla donazione di una serie di presidi medici a favore della città che sono stati consegnati al primo cittadino spezzino.

Si tratta di 10.000 mascherine chirurgiche, 1250 guanti, 250 kit di protezione formati da camice, guanti, cuffie protettive, 25 occhiali speciali non monouso e 50 tute protettive. Come detto una parte del materiale medico è stato consegnato ai responsabili del nosocomio spezzino e il restante quantitativo è stato invece preso in consegna dalla Protezione civile.

“Una notizia di grande solidarietà da parte di Costa Crociere: la compagnia ha infatti donato alla Città 10mila mascherine e altro materiale utile per combattere la diffusione del Covid. Un gesto di incredibile generosità e vicinanza alla città che ospita come importante scalo le navi da crociera che, speriamo, possano tornare presto passata l'emergenza a farci visita con migliaia di turisti”, si legge in una nota del Comune.

La donazione a favore della città della Spezia si aggiunge alla solidarietà che Costa Crociere ha mostrato nei confronti delle città di Savona e di Genova. L'azienda italiana infatti contribuirà alla battaglia contro il Coronavirus donando materiale sanitario al Presidio Ospedaliero Asl 2 di Savona e all'Ospedale San Martino di Genova in accordo con la Regione Liguria. (CLICCA QUI).

Nel frattempo, le operazioni di sbarco dalla nave Luminosa nel porto di Savona si stanno per concludere. L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha dichiarato che "abbiamo sostanzialmente chiuso l'emergenza Costa Luminosa a Savona, manca lo sbarco dei membri dell'equipaggio risultati positivi al tampone, che avverrà in strutture protette, dopodiché si sanificherà la nave e rimarrà il personale minimo a bordo, circa 120 persone".