Coronavirus, Cavo: "A scuola non vanno studenti, ma i dirigenti e il personale Ata sì"

GENOVA - Le scuole saranno chiuse per gli studenti fino al 1 marzo secondo l'ordinanza del governatore Giovanni Toti così come tutti i poli dell'Università. "Non è una ordinanza che vuole creare allarme, ma prevenire. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sono sospese. In questo momento non abbiamo casi nella nostra regione e ci stiamo comportando come se ci fosse, vogliamo evitare che arrivi e prevenire tutto questo. Non abbiamo messo in atto misure drastiche ma neanche leggerissime", spiega l'assessore alla Formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo.

"La sospensione prevede l'obbligo di rimanere a casa solo per gli studenti, i docenti non vanno a scuola, mentre il personale Ata e i dirigenti dovranno andare", chiarisce l'assessore. "Nessuno rischia ad andare sul posto di lavoro domani, dipendenti scolastici così come i dipendenti pubblici". Da domani mattina Primocanale modifica la sua programmazione e sarà’ in diretta 13 ore al giorno per tutta la settimana dalle 7 alle 15 e dalle 18 alle 23 per dare informazioni da ogni parte della Liguria ai cittadini su come comportarsi alla luce dell’emergenza Coronavirus.