Coronavirus, Bassetti: "Protocollo fermo, non possiamo usare il farmaco Remdsesivir"

GENOVA - "Il protocollo con il farmaco Remdesivir per la cura del coronavirus in Liguria "è fermo perché gli Stati Uniti che producono il Remdesivir, in questo momento tendono a tenerselo per loro, quindi è più difficile l'approvvigionamento". Lo riferisce il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, nel punto stampa sull'emergenza coronavirus.

Con il protocollo Tocilizumab in Liguria finora sono stati trattati oltre 500 pazienti, "tutte le persone che ne hanno avuto bisogno, in tutti gli ospedali lo hanno avuto", sottolinea Bassetti. Altri protocolli autorizzati in Liguria usano il cortisone e le immunoglobuline. Il protocollo Favirpiravir, farmaco giapponese approvato dal comitato etico, dovrebbe iniziare nei prossimi giorni appena il farmaco arriverà in Liguria. L'Oms ha chiesto alla Liguria di partecipare a un nuovo studio contro il virus basato su "quattro braccia di trattamento".