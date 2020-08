Coronavirus, 16 nuovi casi in Liguria e cluster Savona in esaurimento

GENOVA - Ammontano a 10.230 complessivamente i positivi al coronavirus in Liguria da inizio emergenza. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore ore sono sedici. I test eseguiti finora sulla popolazione sono 190.749 (+ 1.727). Gli ospedalizzati sono attualmente 19 (+0). In isolamento domiciliare ci sono 194 persone (+13) mentre i guariti con doppio test consecutivo negativo sono 7.506 (+7). Sono 638 le persone in sorveglianza attiva. Il totale delle persone decedute e' pari a 1.567 (+0).

Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento. Non si rilevano nuovi casi positivi. I 16 nuovi casi positivi di oggi si riferiscono: 2 alla Asl 1 imperiese per controlli richiesti dai medici di medicina generale; i restanti sono sul territorio della Asl 3 Genovese e riguardano attivita' di screening nell'ambito anche di contatti familiari. Nessun nuovo cluster rilevato. Lo comunica la Regione Liguria.

In tutta l'Italia sono 5 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 35.146. Questi i dati del Ministero della Salute. Sono 295 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 247.832 contagi da inizio emergenza. I guariti nelle ultime 24 ore sono 255. In totale sono 200.229 da inizio epidemia. Attualmente le persone positive sono 12.457, con un incremento di 35 assistiti rispetto al 31 luglio.

I NUMERI NEL MONDO - Il coronavirus ha ucciso 680.014 persone dall'inizio della pandemia in Cina lo scorso dicembre, secondo un bilancio redatto da Afp in base ai dati ufficiali. I casi di contagio sono almeno 17.638.510 in 196 Paesi e 10.156.500 sono considerati guariti. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6.469 decessi e 286.453 nuove infezioni: il Paese che ha avuto più morti sono gli Stati Uniti, 1.442 (153.314 totali), seguiti da Brasile, 1.212 (92,475 totali), e India 764 (36.511 totali). Il terzo Paese per decessi è il Messico, 46.688 casi.

Il Paese con il più alto tasso di mortalità è il Belgio, con 85 morti ogni 100mila abitanti. Segue il Regno Unito 68, Andorra 67, Spagna 61, Perù 58 e Italia sempre 58. L'Europa ha registrato 210mila decessi e 3.177.936 di casi, L'America Latina e i caraibi 197.544 morti e 4.828.413 infezioni e gli Stati Uniti e il Canada che insieme hanno registrato 162.278 morti e 4.678.286 casi. In Asia si contano 62.779 decessi e 2.848.811 contagiati. In Medio Oriente 27.321 morti e 1.156.750 infezioni, in Africa 19.660 morti e 929.326 casi e in Oceania 232 decessi e 18.995 contagi.