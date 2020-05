Coronavirus, 11 vittime in 24 ore in Liguria: i guariti definitivamente sono oltre 1800

GENOVA - Sono 5279 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, 98 in più rispetto al bollettino di venerdì. Sono saliti a 1193 le vittime da inizio emergenza, nell'ultima giornata si registrano 11 decessi. A Savona i casi sono 864, a Spezia 340, a Imperia 897 e a Genova 3170.

Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 715 (19 in meno rispetto all'ultimo bollettino). Stabile il numero delle persone in terapia intensiva che ammonta a 68. Positivi al domicilio ci sono 2883 persone (99 in più di venerdì). Buone notizie per quanto riguarda i clinicamente guariti asintomatici ma ancora positivi sono 1681 (più 18 nelle ultime 24 ore). I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 1838 (77 in più del 1 maggio). I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 53202. Nell'ultimo giorno sono stati fatti 2003 test e sono stati trovati 127 casi.

L'Ospedale San Martino annuncia nel frattempo il graduale incremento dell'attività chirurgica nelle sale del Monoblocco M2 Levante. Previsto anche il ripristino di 8 sedute operatorie alla settimana della chirurgia a medio-bassa complessità.

TREMILA TAMPONI AL GIORNO - "Dalla prossima settimana, con i nuovi macchinari, passeremo a 3mila tamponi al giorno. E nelle prossime settimane, con i test rapidi, ne aumenteremo ancora. In piu' stiamo andando avanti con i test sierologici. Lunedì le nuove norme del Governo sostituiranno in gran parte le regole anticipate dalla nostra ordinanza come da molte altre Regioni. Norme assolutamente legittime, al di là delle chiacchiere di qualcuno. Pensate che tra i tanti provvedimenti presi l'unico contestato dal Governo è stato quello che riguarda la toelettatura per cani. Sarebbe bello vedere come potrebbe andare a finire la discussione di fronte alla Corte Costituzionale. Ma ovviamente il Governo non lo impugnerà. Stiamo lavorando con l'Esecutivo per rinnovare in modo coerente con nuove regole le nostre ordinanze", ha commentato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.